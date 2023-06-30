Следователи открыли уголовное производство по факту гибели рабочих во время работ на предприятии. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.
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В Татарстане взорвался резервуар с химикатами
Утром 30 июня в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана на территории нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" произошло возгорание резервуара.
Оно возникло при исследовании для повторного заполнения нефтепродуктами. В результате взрыва погибли двое рабочих, которые находились на крыше здания, а именно:
- 47-летняя женщина,
- 50-летний мужчина.
Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело за "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах". Сейчас следователи:
- проводят осмотр места происшествия,
- решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Резервуар с химикатами взорвался якобы из-за взаимодействия их остатков с кислородом. Инцидент произошел, когда рабочие НГДУ "Елховнефть" спускались с крыши – они погибли в результате падения с высоты.
Обзор производили начальник участка с оператором. Они открыли люк, замерили донные отложения, закрыли его и стали спускаться.
По основной версии, взрыв произошел из-за попадания внутрь кислорода, вызвавшего воспламенение пироформных отложений.
В результате взрыва погибли два человека / Фото росСМИ
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- В день мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, 24 июня, российские захватчики пытались остановить наемников. Они атаковали трассу под Воронежем. Как это происходило, смотрите по ссылке.
- Также громко было в одном из жилых комплексов города – там взрывы повредили автомобили. Перед этим в Воронеже вспыхнула нефтебаза. Кроме того, в области была стрельба и вертолеты в небе.
- Кстати, в Ростове в штабе Южного военного округа также тогда прогремел взрыв. Это произошло, когда вагнеровцы взяли под контроль все военные объекты в городе.