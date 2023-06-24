В ночь на субботу, 24 июня, жители Курска и области не спали из-за сирены и звуков взрывов. Также обостряется ситуация в Ростове-на-Дону после заявления главаря ЧВК "Вагнера" о начале "марша за справедливость". Подробно об этом информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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"Курск, спишь?"

Губернатор Курской области Роман Старовойт заверил, что взрывы в регионе являются "следствием работы российского ПВО". Также, по его словам, Курщину якобы атаковали беспилотники, но обошлось без разрушений инфраструктурных объектов, пострадавших и погибших.

Ночью (24 июня – 24 Канал) в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет,

– написал он, обвинив в обстреле почему-то Вооруженные Силы.

Кроме того, чиновник попросил жителей области соблюдать меры безопасности, в частности, соблюдать осторожность с обломками воздушных целей и оперативно информировать о них правоохранителей.

В то же время на кадрах, распространяемых по сети, слышно, что действительно в этом западном регионе России звучала тревога.

Тревога в Курске ночью: смотрите видео с телеграм-каналов

Также на роликах можно увидеть взрывы из разных уголков города. Однако неизвестно, сколько именно их было, но, вероятно, один из них был в районе аэропорта. По крайней мере, об этом пишут телеграм-каналы.

Ночной "хлопок" на Курщине: смотрите видеонарезку из сети от 24 Канала

В Ростове – военные и техника

После заявления главаря группы "Вагнера" Пригожина "нечто странное" начало происходить в Ростове-на-Дону. Собственно, люди в камуфляже, с оружием и на танках оцепили 5 административных зданий. Среди них – военный штаб.

Вероятно, эти бойцы – это либо наемники "Вагнера", либо военные министерства обороны вражеского государства, присланные охранять город от возможных беспорядков. Но уже очевидно, что от гражданской войны России не уберечься.

Сам Пригожин решил назвать эту "акцию", которую он объявил, "маршем за справедливость". По его словам, военное руководство в Кремле совсем неэффективно и имеет целью ликвидировать всех вагнеровцев.

Собственно, что бы ни происходило плохого в России, следует помнить: это все следствие полномасштабной войны против Украины, которую решили развязать в Кремле.