В Институте по изучению войны проанализировали заявления и потуги главаря ЧВК "Вагнера". Составители отчета отметили, что попытки Пригожина вряд ли будут иметь успех. В то же время, они попытались предположить, какую же цель преследовал "повар Путина".

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Ракетный удар и заявления Пригожина

Составители отчета заметили, что все началось с ролика, выложенного Пригожиным. Он показал якобы последствия ракетного удара по тыловому лагерю его наемников. И, конечно, обвинил в этом минобороны России.

В Институте отметили, что самостоятельно не могут проверить правдивость этого ролика. Также предположили, что его создали "в информационных целях".

Пригожин использовал видео, чтобы оправдать свою наиболее откровенную на сегодняшний день риторическую эскалацию против российского минобороны и призыв к действиям против него,

– отмечают в отчете.

Интересно, что сначала Пригожин угрожал, что "разберется" с теми, кто уничтожил его бойцов. Впоследствии он выложил аудиосообщение. В нем попытался уточнить – выкручивался – свои предыдущие заявления. Мол, не существует никакого "переворота". Вместо этого есть "марш за справедливость".

Составители отчета обратили внимание на другое заявление, которое Пригожин сделал в тот же день. Он обвинил минобороны России и неназванных олигархов в обмане Путина и россиян. Мол, они это сделали, чтобы начать вторжение в Украину в 2022 году.

В интервью он сказал, что оборонное ведомство умышленно обманывало президента России и население. По его словам, ситуация на Востоке Украины 24 февраля 2022 не отличалась от предыдущих восьми лет боевых действий.

По словам Пригожина, минобороны начало полномасштабное вторжение, чтобы заняться саморекламой. И что Шойгу стремился к этому, чтобы получить высшее звание и награды.

Атака Пригожина на кремлевские оправдания войны, вероятно, преследует цель легитимизировать потенциальное отстранение от власти элиту российской безопасности и бизнес-элиты без прямого призыва к прекращению путинской войны,

– говорят в Институте.

Поддержит ли Путин восстание Пригожина

Аналитики предполагают, что Пригожин действительно стремится провести вооруженное восстание против минобороны России. Сделает это, не дождавшись поддержки Кремля и перемен сверху. Или же он "лишь риторически обострит ситуацию".

Составители отчета говорят, что Пригожин мог сильно просчитаться. Мол, он мог рассчитывать на поддержку Путина, призвав к вооруженному восстанию. Но этот вариант развития событий в Институте считается маловероятным. По меньшей мере потому, что в последнее время президент России более решительно присоединился к минобороны.

Очевидное начало вооруженного восстания Пригожина является кульминацией его кампании по сохранению контроля над своими вооруженными силами, и он, вероятно, рассматривает восстание как экзистенциальную попытку выживания, – говорят в отчете.

В Институте не исключают, что Пригожин стремится завоевать лояльность высших военных офицеров и военнослужащих. Впрочем, вряд ли у него это получится, учитывая, что даже Сергей Суровикин осудил его призыв к вооруженному восстанию.

Даже если вагнеровцам удастся свергнуть военное руководство в Ростове или других регионах, Путин вряд ли примет такое изменение в руководстве минобороны. В Институте считают, что насильственное свержение Шойгу и Герасимова, лояльных Путину, "нанесло бы непоправимый ущерб стабильности власти, которую Путин считает своей". Так что кровавый диктатор вряд ли согласится на любого рода вооруженный мятеж. Даже при условии, что он поддерживает его начинателя.