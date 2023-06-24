У ніч проти суботи, 24 червня, жителі Курська та області не спали через сирену та звуки вибухів. Також загострюється ситуація в Ростові-на-Дону після заяви ватажка ПВК "Вагнера" про початок "маршу за справедливість". Детально про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
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"Курськ, спиш?"
Губернатор Курської області Роман Старовойт запевнив, що вибухи в регіоні є "наслідком роботи російської ППО". Також, за його словами, Курщину нібито атакували безпілотники, але обійшлось без руйнувань інфраструктурних об'єктів, постраждалих і загиблих.
Вночі (24 червня – 24 Канал) в небі над Курськом працювали наші системи ППО. Атака БпЛА була успішно відбита, постраждалих та пошкоджень немає,
– написав він, звинувативши в обстрілі чомусь Збройні Сили.
Окрім того, чиновник попросив жителів області дотримуватись заходів безпеки, зокрема, бути обережними з уламками повітряних цілей та оперативно інформувати про них правоохоронців.
Водночас на кадрах, які поширюються мережею, чути, що справді в цьому західному регіоні Росії лунала тривога.
Тривога у Курську вночі: дивіться відео з телеграм-каналів
Також на роликах можна побачити вибухи з різних куточків міста. Однак достеменно невідомо, скільки саме їх було, але, ймовірно, один із них був в районі аеропорту. Принаймні про це пишуть телеграм-канали.
Нічна "бавовна" на Курщині: дивіться відеонарізку з мережі від 24 Каналу
У Ростові – військові та техніка
- Після заяви ватажка групи "Вагнера" Пригожина "щось дивне" почало відбуватися у Ростові-на-Дону. Власне, люди в камуфляжі, зі зброєю та на танках оточили 5 адміністративних будівель. Серед них – військовий штаб.
- Ймовірно, ці бійці – це або найманці "Вагнера", або військові міністерства оборони ворожої держави, яких прислали охороняти місто від можливих безпорядків. Але уже очевидно, що від громадянської війни Росії не вберегтися.
- Сам Пригожин вирішив назвати цю "акцію", яку він оголосив, "маршем за справедливість". За його словами, військове керівництво у Кремлі зовсім неефективне й має на меті ліквідувати усіх вагнерівців.
Власне, що б не відбувалось поганого в Росії, варто пам'ятати: це все наслідок повномасштабної війни проти України, яку вирішили розв'язати у Кремлі.