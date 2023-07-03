Густий дим видно з різних районів. Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.
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У Хімках палає склад
У Хімках ввечері 3 липня спалахнуло нежитлове приміщення. За попередньою інформацією вогонь охопив цех меблевого комбінату "Східня".
Інцидент трапився на вулиці Некрасова. На місце події вже прибули бригади МНС.
У Хімках гасять потужну пожежу: відео
Густий дим і полум'я видно за кілька кілометрів. За попередніми даними, площа пожежі становить 400 квадратних метрів. Інформації про постраждалих поки що немає.
У МНС повідомили, що повідомлення про займання надійшло о 21:30. До гасіння вогню залучили дві одиниці техніки та 7 вогнеборців.
Лакофарбові матеріали горять на площі 400 квадратних метрів у будівлі колишньої меблевої фабрики на вулиці Некрасова в мікрорайоні Східня в підмосковних Хімках,
– мовиться у повідомленні.
Наразі причини займання встановлюють.
Дивіться відео пожежі у Хімках
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Останні пожежі в Росії: коротко
- У день заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, 24 червня, російські окупанти намагались зупинити найманців. Для цього вони навіть атакували трасу під Воронежем. Як загарбники підривали автомобілі на дорозі, дивіться за посиланням.
- Також гучно було в одному з житлових комплексів міста – вибухи пошкодили там автомобілі.
- Перед цим у Воронежі спалахнула нафтобаза, а в області була стрілянина та вертольоти у небі.
- Своєю чергою, в Ростові вибух прогримів у штабі Південного військового округу. Це відбулось, коли вагнерівці вже взяли під контроль усі військові об'єкти в місті.