Экономист Олег Пендзин отметил, что к громким заявлениям российских политиков нужно относиться скептически. Это он рассказал 24 Каналу.

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Сняли со счетов более 100 миллиардов

Вооруженные Силы – это единственная сила, способная с успехом завершить войну. Санкции серьезно ограничивают Россию, отражаются на доходах бюджета, ухудшают уровень жизни российского населения. Но они не станут тем фактором, который прекратит войну и заставит россиян капитулировать.

Надо абсолютно четко понимать эту ситуацию, чтобы не было никаких иллюзий,

– сказал экономист.

Санкции ухудшают экономическую ситуацию страны-агрессорки. Несмотря на лживые заявления о якобы 2% росте валового внутреннего продукта России, сейчас ВВП составляет минус 1,9% сравнительно с прошлым годом. В данной ситуации нельзя говорить о восстановлении российской экономики, сейчас она стагнирует.

"Из России активно убегают люди. В первый день мятежа Пригожина россияне сняли со своих счетов более 100 миллиардов рублей", – отметил Пендзин.

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По мнению экономиста, санкционные ограничения не смогут изменить ход боевых действий пока есть страны, торгующие со страной-агрессорой.

Россия, к сожалению, увеличила объем добычи нефти на 1%. По деньгам страна-агрессорка потеряла около 15 – 16 % от того, что было в прошлом году. Это следствие санкционных ограничений. В настоящее время 80% российской нефти покупают Индия и Китай. Первая в семь раз увеличила торговые операции.

Благодаря так называемому "серому импорту" Россия продолжает покупать товары двойного назначения. Без этих товаров российская военная машина не может восстанавливаться.

Как отметил экономист, в результате контрабандной поставки комплектующих Россия производит 60 ракет в месяц. В прошлом году было произведено 500.

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