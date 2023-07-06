Есть причины сомневаться в эффективности "ценового потолка"

К этому заголовку нужно обязательно добавлять фразу: "по данным министерства финансов России".

Читайте также Это было за кадром: кто действительно одобряет решение о передаче Украине оружия

Также следует понимать, что в России, которая ведет войну и борется с последствиями санкций, в которой значительная часть статистики просто закрыта с начала великой войны, любая официальная правительственная информация является частью дезинформации.

Если бы это было правдой, то по газу – вполне возможно. Однако газ в предыдущие годы составлял всего 1/5 доходов от энергетического экспорта.

По нефти такого точно нет. Более того, есть куча причин сомневаться в том, что так называемый "ценовой потолок" действует.

Рекомендуем Дело не только в Саакашвили: как Грузия выбрала неправильный путь

Если страны G7 еще не создали абсолютного контроля над прямыми визитами в свои порты танкеров из российских портов (о чем я неоднократно писал), то проконтролировать сотни танкеров и контрактов на предмет "ценового потолка" они точно еще не могут.