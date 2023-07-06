Чушь, заразившая часть общества

Многие узнали, что главный американский военный Марк Милли не принимает решения о выделении нам оружия – это не его компетенция. Безусловно, его мнение учитывают, однако решение принимают другие люди.

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У нас с самого начала полномасштабного вторжения России активно действует секта, пытающаяся противопоставить власть и армию, военно-политическое руководство и военное.

Один из главных тезисов, на котором паразитирует эта секта: якобы западные военные готовы забрасывать нас любым оружием, "оружие надо передавать непосредственно нашим военным, а политики только мешают".

К сожалению, уязвимые граждане эту чепуху подхватывают. Она заразила часть наших военных.

Правда в том, что военные не передают оружие военным.

Оружие передают политики другим политикам. Так это работает.

Я вам скажу больше. В ряде случаев западные политики передают нам оружие вопреки мнению своих военных. Не потому, что их военные против Украины. Просто у них есть свои нормативы по обеспечению обороноспособности, они несут за это ответственность. Они говорят: поддержать Украину – это отличная идея, но сначала решите, как вы пополните наши собственные арсеналы техники.

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Проблема западного политикума

Сложность ситуации в том, что западный политикум не просто насыщен агентами влияния России и лицами, активно сотрудничавшими с Москвой. Кроме них, полно людей, которые последние лет 20 – 30 искренне отстаивали совсем другую повестку дня.

Разоружали армии, требовали вынесения вредных производств, считали углеродный след и т.д. Сейчас маятник очевидно качнулся в другую сторону: растут военные расходы, реанимируется производство снарядов, активно говорят о реиндустриализации и стратегической автономии по ключевым производствам, сырью и т.д.

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То есть повестка дня меняется, и этим людям сегодня нужно принимать решения, которые ставят под сомнение или перечеркивают их многолетнюю деятельность.

В случае поражения России и установления новой повестки дня, участвующей в прямых лоялистов Москвы, у тех, кто проводил деиндустриализацию и демилитаризацию, проблемы с будущим. Поэтому, несмотря на все людоедские выходки Москвы, они не хотят разгрома московских людоедов. Их вполне устроит ситуация, когда "не столь однозначно", "нужны уступки", "компромиссы от Украины" и т.д. Тогда у них есть люфт.

Это не геополитическое – это бытовой вопрос в сфере мировоззрения и мотиваций конкретных людей. Требуется 1 – 2 избирательных цикла, чтобы разбавить эту публику. Перестроиться и сменить риторику без ущерба для себя не у всех удастся. Поэтому нужна замена самих людей у руля.