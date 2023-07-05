Россияне "ничего не понимают"

Так называемые российские журналисты спросили на улице граждан России, что они думают о действиях Пригожина.

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Жители Ростовской области, которые 24 июня пережили военный переворот и фактическую смену власти в регионе, вообще не в курсе, что это случилось.

Россияне ничего не поняли: видео

Запах "изменений", который они вдыхали почти сутки, видимо, вызвал у ростовчан настолько мощный шок, что повлиял на их когнитивные способности.

Россияне верят только потому, что видят своими глазами: видео

О, здесь я уже узнаю старых россиян. Пока танк не въедет во двор и не переедет дом, они будут говорить, что никакой войны нет и что не все однозначно. А если по телевизору вовремя объяснят, зачем разрушили дом, то война не будет проблемой.

Смотрите видео, как россиянин радуется выходному на работе из-за мятежа Пригожина:

Нет, ну, давайте честно. Этим товарищам не только мировое господство не нужно, им и Россия не нужна. Им абсолютно плевать на происходящее за окном. Если делать ничего не нужно – хорошо. Если при этом еще можно не думать – вообще идеально!

Состояние жителей Самары отличалось от россиян из Ростова. Судя по всему, они не хотели видеть в своем городе вагнеровцев.

Смотрите видео, как россиянин рассказывает, что бунт это всегда плохо:

Никаких криков в поддержку Путина и нынешних российских властей в Самаре не было. Вообще большинство опрошенных были очень застенчивыми и говорить не хотели. Что-то это не сходится с официальной пропагандой.

Россиянин объясняет, почему не обсуждает действия Пригожина публично: видео

Пригожинский вооруженный мятеж – это, оказывается, что-то очень сокровенное. То, что можно обсудить только со своей второй половинкой и больше не с кем.

Технология "хороший русский"

Самые уникальные ответы на вопрос о пригожинском мятеже дали жители столицы так называемой России – Москвы. Там Пригожина до сих пор ждут.

Москвичи полагают, что подобные ситуации будут повторяться в будущем: видео

Поддерживают ли москвичи Пригожина? Они сами не знают.

Жительница Москвы размышляет над своим поведением в случае, если вагнеровцы зайдут в город: видео

Когда на подступах к Москве находится несколько батальонов вооруженных до зубов зеков, осужденных по самым тяжелым статьям и которые вот-вот возьмут власть, – для жителей Москвы это просто "не очень красивая ситуация".

Россиянин радикально высказался о смене власти: видео

Это, наверное, самое адекватное мнение, которое я слышал из России за эти полтора года. В общем, ход мыслей здесь вроде бы адекватный. Но я хочу подчеркнуть, что это вполне мог быть не какой-нибудь сознательный россиянин, а настоящий агент ФСБ.

Технология известна – озвучить на внешнюю аудиторию мнения, которые должны ей понравиться. Сформировать тем самым подобие положительной повестки дня, якобы исходящей из России и таким образом усыпить бдительность противника. Если хотите, можем назвать эту технологию "хороший русский".

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: