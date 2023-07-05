Росіяни "нічого не розуміють"

Так звані російські журналісти запитали на вулиці громадян Росії про те, що вони думають про дії Пригожина.

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Мешканці Ростовської області, які 24 червня пережили військовий переворот і фактичну зміну влади в регіоні, взагалі не в курсі, що це таке трапилося.

Росіяни нічого не зрозуміли: відео

Запах "змін", який вони вдихали протягом майже доби, мабуть, викликав у ростовчан настільки потужний шок, що вплинув на їхні когнітивні спроможності.

Росіяни вірять лише тому, що бачать на власні очі: відео

О, тут я вже впізнаю старих росіян. Поки танк не в'їде у двір і не переїде будинок, вони говоритимуть, що ніякої війни немає і що не все так однозначно. А якщо по телевізору вчасно пояснять, навіщо зруйнували будинок, то і війна не буде проблемою.

Дивіться відео, як росіянин радіє вихідному на роботі через заколот Пригожина:

Ні, ну, давайте чесно. Цим товаришам не те що світове панування не потрібне, їм і Росія не потрібна. Їм абсолютно плювати на те, що відбувається за вікном. Якщо робити нічого не треба – добре. Якщо при цьому ще й можна не думати – взагалі ідеально!

Стан мешканців Самари відрізнявся від росіян з Ростова. Судячи з усього вони не хотіли бачити в своєму місті вагнерівців.

Дивіться відео, як росіянин розповідає, що бунт це завжди погано:

Ніяких криків на підтримку Путіна та нинішньої російської влади у Самарі не було. Взагалі, більшість опитуваних були дуже сором'язливими й говорити не хотіли. Щось це не сходиться з офіційною пропагандою.

Росіянин пояснює, чому не обговорює дії Пригожина публічно: відео

Пригожинський озброєний заколот – це, виявляється, щось дуже потаємне. Те, що можна обговорити лише зі своєю другою половинкою – і більше ні з ким.

Технологія "хороший русский"

Найунікальніші відповіді на питання про пригожинський заколот дали мешканці столиці так званої Росії – Москви. Там Пригожина чекають досі.

Москвичі думають, що схожі ситуації будуть повторюватися у майбутньому: відео

Чи підтримують москвичі Пригожина? Вони самі не знають.

Мешканка Москви роздумує над своєю поведінкою у разі, якщо вагнерівці зайдуть у місто: відео

Коли на підступах до Москви перебуває кілька батальйонів озброєних до зубів зеків, які засудженні за найтяжчими статтями і які от-от візьмуть владу, – для мешканців Москви це просто "не дуже красива ситуація".

Росіянин радикально висловився про зміну влади: відео

Це, напевно, найадекватніша думка, яку я чув із Росії за ці півтора року. Загалом хід думок тут начебто адекватний. Але я хочу наголосити, що це цілком міг бути не якийсь свідомий росіянин, а справжній агент ФСБ.

Технологія відома – озвучити на зовнішню аудиторію думки, які мають їй сподобатися. Сформувати тим самим подобу позитивного порядку денного, що нібито виходить із Росії і таким чином приспати пильність супротивника. Якщо хочете, можемо назвати цю технологію "хороший русский".

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: