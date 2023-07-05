Передісторія

4 березня 2023 року в рамках конференції United for Justice Україна та члени спільної слідчої групи (JIT) уклали угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії Росії.

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Спільна слідча група об'єднує Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Словаччину та Румунію, які збирають докази міжнародних злочинів, вчинених російськими агентами в ході повномасштабного вторгнення. У той час, як членами JIT є обмежена кількість держав, до роботи Центру долучені також США, МКС та Євроюст, до структури якого й інтегрована ця інституція.

Чи посадить Центр Путіна

Центр не має компетенції притягнути вищих посадових осіб Росії до відповідальності за війну. Він не замінює Спеціальний трибунал з агресії, створення якого поки що залишається виключно в формі резолюцій про наміри та необхідність. Він, радше, є допоміжною для нього структурою, своєрідною, прокуратурою.

Центр збиратиме та акумулюватиме докази щодо конкретних осіб, які надалі можуть отримати статус підозрюваних та обвинувачених. Він обмінюватиметься інформацією з МКС, фактично доповнюючи зусилля Офісу прокура МКС у контексті розслідування злочину агресії, щодо якого Суд юрисдикції не має.

Результати діяльності Центру в формі підсумкових звітів або конкретних кейсів будуть використані для подальших судових процесів у майбутньому спеціальному трибуналі з агресії.

Чи виправданими є витрати

Діяльність Центру повністю фінансуватиметься Службою інструментів зовнішньої політики Європейської Комісії. Крім того, він отримує доступ до основної міжнародної бази даних про злочини, адміністрованої Євроюстом.

Початковий фонд, згідно з угодою про фінансовий внесок, становить 8,3 мільйона євро на інституційну, технічну, матеріальну підтримку. Центр розташований у Гаазі, що дозволяє прокурорам з різних держав вести співпрацю в одному місці, оперативно обмінюватися доказами, погоджувати стратегію розслідування та обвинувачення. Крім того, нова інституція матиме швидкий доступ до МКС та інших міжнародних судів, Секретаріату геноцидної мережі.

За задумом авторів ініціативи, у теорії діяльність Центру сприятиме переслідуванню за злочин агресії, незалежно від того, чи вдасться створити міжнародний, регіональний або гібридний трибунал.

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Водночас чи виправданими є витрати таких фінансових і людських ресурсів, якщо міжнародна спільнота не домовиться про спеціальний трибунал з агресії або ж якщо останній не матиме юрисдикції щодо вищих посадових осіб Росії у зв’язку з неспроможністю обійти їхні посадові привілеї та імунітети?

У всякому випадку діяльність Центру має значення хоча б для забезпечення права на правду та збереження фактів злочинів Росії в історичній перспективі.

Хто входить до складу Центру та навіщо там США

З безпекових міркувань особисті дані прокурорів, які входять до складу Центру, не публікуються. Водночас відомо, що від США з новою інституцією співпрацюватиме нещодавно призначена спеціальна прокурорка зі злочину агресії Джессіка Кім. У минулому адвокатка Кім має досвід у сприянні боротьбі з корупцією, відмиванням грошей та організованою злочинністю у Румунії, Болгарії та Східній Європі.

Офіс з кримінальної юстиції США накопичив значну кількість доказів російської агресії, тож, ймовірно, прагне долучитися до притягнення винних осіб до відповідальності. Самі США цього зробити не можуть через те, що у Путіна та компанії є посадові імунітети.

Однак, цікаво, що підтримувати ідею створення міжнародного спеціального трибуналу з агресії держава не поспішає. Відтак, участь у діяльності Центру, як і передача "пожертви" у Цільовий фонд МКС напередодні видачі ордерів на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, може бути прагненням зменшити критику США за досить помірковану позицію щодо трибуналу та своєрідною передачею на аутсорс розслідування, яке інакше би перевантажувало без кінцевого результату національну правову систему самих США.

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Що та коли очікувати від Центру

Питання щодо того, чи агресія як міжнародний злочин має строки давності, залишається дискусійним. Водночас за умови створення спеціального трибуналу шляхом укладення відповідного міжнародного договору, норму про незастосування строків давності можна включити до його тексту. Адже і Україна, і Росія визнають підхід з незастосування.

Наразі діяльність Центру є необмеженою в часі, що логічно, бо злочин триває, а спеціальний трибунал не створений. Тож, як це звично для міжнародних судових процесів, слід запастися терпінням на десятиліття, коли перші обвинувальні акти опиняться на розгляді колегії суддів, а Путін, Шойгу, Лавров та інші – опиняться на лаві підсудних. Якщо доживуть.