Як у Росії працює схема "внєпалітікі"

1. Режим захищати нікому, якщо проти нього постає військова сила.

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Усі репресивні органи у Московії призначені виключно для розправи з неозброєними інакодумцями, але не для того, щоб зупиняти серйозні збройні сили. Це мають робити інші збройні сили, але всі вони – в Україні.

Різноманітним росгвардійцям, прикордонникам та кадирівцям немає жодного сенсу помирати за режим. Краще дочекатися, хто переможе, і йти присягати йому. Тому поки вагнерівці йшли, всі лише складали перед ними зброю. Вони так могли дійти й до Кремля.

2. "Народонаселенню" найбільшої держави світу в принципі байдуже, хто у них керує. Зайшли вагнерівці у Ростов? У Ростові всі задоволені – знімають на камери, нічого з цим не роблять. Режим десятиліттями вибудовував пропагандистську схему "внєпалітікі", і це працює. Однак "внєпалітікі" має й інший бік – захоплюй владу, "народонаселенню" буде байдуже.

3. Єдиний політичний аргумент, що залишився у московитів, – це військова сила. Якщо вона у тебе є – з тобою будуть домовлятися. Все, єдиновладдя завершилося. Тепер з усіма, хто має таку силу, доведеться домовлятися. Таких буде все більше і більше. Вони будуть накопичувати дорогоцінний ресурс, аби потім показати його у потрібний момент. "Приватні армії" – це політичні партії Московії недалекого майбутнього.

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Путін імітує реальність

Усе це – ознаки краху. Не миттєвого, але поки що відкладеного. Ілюзія всесильної імперії спершу була підірвана в Україні, а тепер добивається у самій Росії. Українці останнім часом намагалися перенести війну у Росію, але все це було несерйозним на тлі того, що зробили самі росіяни. Збиття власних військових літаків, бомби на цивільні дороги, підірвані мости, паніка у Москві. І це вони, очевидно, ще "не починали".

Тут ми маємо згадати, що режим Путіна – це режим інформаційний. Бункерного зліпили політтехнологи завдяки контролю над медіа. Тепер саме медійним відображенням найбільше схвильований режим.

У цьому ключі треба розглядати усі тілорухи, які були у Кремлі протягом днів після заколоту. Схему вони обрали геніальну: вдавати, що "все було за планом". Переписати історію, аби у суспільній свідомості вигадані пізніше фікції замістили реальність.

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Приміром, Путін нагороджує "військових за придушення заколоту". Отже, всі мають запам'ятати, що хтось щось реально "придушував". Не тікав, не здавав зброю, не приєднувався до заколотників, а щось робив.

Сам бункерний дід, судячи з його виступів, "уважно слідкував за ситуацією", і "не дав їй розповзтися". Інакше, мовляв, він би точно застосував силу, однак дуже не хотів подальшого кровопролиття.

Не знаю, чи переконає це все бодай когось. Можливо, "народ-богоносець", що дивиться російське ТБ, у щось повірить. Однак не "народ" вирішує щось, а "бояри". Для останніх Путін – це вже не гарант їхнього стабільного, ситого та спокійного життя, а джерело нестабільності, видатків та загроз.

Ніякими цирковими клоунськими виставами це не перекриєш.