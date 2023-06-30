Как в России работает схема "вне политики"

1. Режим защищать некому, если против него встает военная сила.

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Все репрессивные органы в Москве предназначены исключительно для расправы с невооруженными инакомыслящими, но не для того, чтобы останавливать серьезные вооруженные силы. Это должны делать другие вооруженные силы, но все они – в Украине.

Разным росгвардейцам, пограничникам и кадыровцам нет смысла умирать за режим. Лучше дождаться, кто победит и идти присягать ему. Поэтому пока вагнеровцы шли, все только складывали перед ними оружие. Они могли дойти и до Кремля.

2. "Народонаселению" крупнейшего государства мира в принципе безразлично, кто ими руководит. Зашли вагнеровцы в Ростов? В Ростове все довольны – снимают на камеры, ничего с этим не делают. Режим десятилетиями выстраивал пропагандистскую схему "вне политики", и это работает. Однако "вне политики" имеет и другую сторону – захватывай власть, "народонаселению" будет безразлично.

3. Единственный оставшийся у московитов политический аргумент – это военная сила. Если она у тебя есть – с тобой будут договариваться. Все, единовластие завершилось. Теперь со всеми, кто имеет такую силу, придется договариваться. Таких будет все больше и больше. Они будут накапливать драгоценный ресурс, чтобы затем показать его в нужный момент. "Частные армии" – это политические партии Московии недалекого будущего.

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Путин имитирует реальность

Все это – признаки краха. Не мгновенного, но пока что отложенного. Иллюзия всесильной империи сначала была подорвана в Украине, а теперь добивается в самой России. Украинцы в последнее время пытались перенести войну в Россию, но все это было несерьезно на фоне того, что сделали сами россияне. Сбивание собственных военных самолетов, бомбы на гражданские дороги, подорванные мосты, паника в Москве. И это они, очевидно, еще "не начинали".

Здесь мы должны упомянуть, что режим Путина – это информационный режим. Бункерного слепили политтехнологи благодаря контролю над медиа. Теперь именно медийным отображением больше всего взволнован режим.

В этом ключе следует рассматривать все телодвижения, которые были в Кремле в течение дней после мятежа. Схему они выбрали гениальную: делать вид, что "все было по плану". Переписать историю, чтобы в общественном сознании придуманные позже фикции заместили реальность.

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К примеру, Путин награждает "военных за подавление мятежа". Поэтому все должны запомнить, что кто-то реально "подавлял". Не убегал, не сложил оружие, не присоединялся к мятежникам, а делал что-то.

Сам бункерный дед, судя по его выступлениям, "внимательно следил за ситуацией" и "не дал ей расползтись". Иначе, мол, он бы точно применил силу, но очень не хотел дальнейшего кровопролития.

Не знаю, убедит ли это все хоть кого-то. Возможно, "народ-богоносец", смотрящий российское ТВ, во что-то поверит. Однако не "народ" решает что-то, а "бояре". Для последних Путин – это уже не гарант их стабильной, сытой и спокойной жизни, а источник нестабильности, расходов и угроз.

Никакими цирковыми клоунскими представлениями это не перекроешь.