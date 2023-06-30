Россияне надеялись, что Индия будет увеличивать объемы закупки их нефти. Но в Нью-Дели не готовы к такому шагу, ведь он спровоцирует ряд трудностей.

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Почему Индия отказывается покупать больше российской нефти

Прежде всего, чего опасаются в Индии – ухудшение отношений с партнерами из-за санкций. В Нью-Дели понимают, что у сотрудничества с россиянами нет никаких перспектив, и бить горшки с сильнейшими мировыми государствами из-за поддержки российских оккупантов не стоит.

Но есть еще одна проблема, которая играет ключевую роль – индийские НПЗ просто не предназначены для переработки российской нефти. Они строились с расчетом на местную нефть, в которой меньше серы.

Если Индия увеличит закупки сырья из России, то придется либо проводить дорогостоящее переоборудование, на что не готово идти ни одно НПЗ, либо думать, куда девать огромное количество мазута. Решать ни одну из этих проблем в Индии не хотят.

Кроме того, зависимость от одного находящегося под санкциями поставщика – очень плохая идея. Также рассматривалась вероятность смешения российской нефти с другими для ее лучшей пригодности, но для этого банально не хватает соответствующих резервуаров.