Росіяни сподівалися, що Індія буде збільшувати обсяги закупівлі їхньої нафти. Але в Нью-Делі не готові на такий крок, адже він спровокує ряд труднощів.

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Чому Індія відмовляється купувати більше російської нафти

Найперше, чого побоюються в Індії – погіршення стосунків з партнерами через санкції. У Нью-Делі розуміють, що співпраця з росіянами не має жодних перспектив, і бити горщики з найсильнішими світовими державами через підтримку російських окупантів не варто.

Але існує ще одна проблема, яка грає ключову роль – індійські НПЗ просто не призначені для переробки російської нафти. Вони будувалися з розрахунком на місцеву нафту, в якій менше сірки.

Якщо Індія збільшить закупівлі сировини з Росії, то доведеться або проводити дороге переобладнання, на що не готове йти жодне НПЗ, або думати, куди подіти величезну кількість мазуту. Вирішувати жодну з цих проблем в Індії не хочуть.

Окрім того, залежність від одного постачальника, який перебуває під санкціями – дуже погана ідея. Також розглядалася ймовірність змішування російської нафти з іншими для її кращої придатності, але для цього банально бракує відповідних резервуарів.