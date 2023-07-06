Евросоюз сократил объемы нефти и газа из России

Уже в I квартале 2023 года заметно влияние отказа от российских нефтепродуктов в ЕС. За первые четыре месяца 2022 года, российская нефть составляла 26% от европейского рынка, в то время как в этом году доля составляет всего 3,2%.

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Доли же следующих стран выросли на:

Норвегия – 3,8%;

Саудовская Аравия – 3,4%;

США – 2,7%;

С газом ситуация аналогичная. В I квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком в ЕС с долей 38,8%, а за этот же период в 2023 году – 21,4%. Зато поднялись поставки из других стран:

Норвегия – +8%;

Алжир – +7,4%;

Великобритания – +4%.

Напомним! 5 декабря 2022 года ЕС запретил морской импорт российской сырой нефти, а 5 февраля 2023 года наложил эмбарго на импорт нефтепродуктов.

Поставки сжиженного газа из России тоже пострадали. В начале 2022 года страна занимала 18,1% европейского рынка, в то время как сейчас – 4.9%. Вместо этого выросли показатели в:

Норвегии – +6,5%;

Катары – +2,4%;

Алжиры – +2,4%.

Всемирный банк выделил средства для Украины

В рамках фонда ADVANCE Ukraine Всемирный банк выделил для Украины 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии

Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,

– заявила региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.

Деньги пойдут на: