Євросоюз скоротив обсяги нафти та газу з Росії

Уже в І кварталі 2023 року помітний вплив відмови від російських нафтопродуктів у ЄС. За перших чотири місяці 2022 року, російська нафта становила 26% від європейського ринку, в той час, як цього року частка становить всього 3,2%.

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Натомість частки наступних країн зросли на:

Норвегія – 3,8%;

Саудівська Аравія – 3,4%;

США – 2,7%;

З газом ситуація аналогійна. У І кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником до ЄС з часткою 38,8%, а за цей же період у 2023 році уже – 21,4%. Натомість піднялося постачання з інших країн:

Норвегія – +8%;

Алжир – +7,4%;

Велика Британія – +4%.

Нагадаємо! 5 грудня 2022 року ЄС заборонив морський імпорт російської сирої нафти, а 5 лютого 2023 року — наклав ембарго на імпорт нафтопродуктів.

Постачання скрапленого газу з Росії теж постраждало. На початку 2022 року країна займала 18,1% європейського ринку, тоді як зараз – 4.9%. Натомість зросли показники у:

Норвегії – +6,5%;

Катарі – +2,4%;

Алжирі – +2,4%.

Світовий банк виділив кошти для України

В рамках фонду ADVANCE Ukraine Світовий банк виділив для України 1,5 мільярда доларів під гарантії Японії.

Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,

– заявила регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.

Гроші підуть на: