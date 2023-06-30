На що підуть гроші Світового банку

Рада директорів Світового банку виділила 1,5 мільярда доларів для України під гарантії від уряду Японії. Це було зроблено в рамках фонду ADVANCE Ukraine.

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Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,

– заявила регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.

Гроші з цього кредиту мають піти на:

забезпечення бідних громадян та переміщених осіб, та допомогу домогосподарствам;

підтримання реформи, спрямованої на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;

допомогу ринкам краще функціонувати "під час і після війни".

Також протягом 2023 – 2024 років Україна зі Світовим банком співпрацюватиме у рамках таких сфер, як енергетика, охорона здоров'я, соціальний захист, освіта, житлове будівництво та сільське господарство.

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