На що підуть гроші Світового банку
Рада директорів Світового банку виділила 1,5 мільярда доларів для України під гарантії від уряду Японії. Це було зроблено в рамках фонду ADVANCE Ukraine.
Читайте також Світовий банк виділив мільйони євро на зарплати українським педагогам
Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,
– заявила регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.
Гроші з цього кредиту мають піти на:
- забезпечення бідних громадян та переміщених осіб, та допомогу домогосподарствам;
- підтримання реформи, спрямованої на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;
- допомогу ринкам краще функціонувати "під час і після війни".
Також протягом 2023 – 2024 років Україна зі Світовим банком співпрацюватиме у рамках таких сфер, як енергетика, охорона здоров'я, соціальний захист, освіта, житлове будівництво та сільське господарство.
ЄС покриє витрати України на відбудову знищених міст
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України під час її відбудов до 2027 року. Ймовірно, сума становитиме приблизно 50 мільярдів євро загалом.
- До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 мільярда євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 мільярда євро. Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 мільярда євро до 2027 року, – повідомила вона.
- Фінансування буде здійснюватися у виді грантів, кредитів та передачі заморожених російських активів на користь України.