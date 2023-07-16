Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его словам, кассетные боеприпасы от США является чрезвычайно эффективным оружием против российской пехоты.

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Характеристики кассетных боеприпасов

Как отметил Ягун, один такой американский кассетный снаряд имеет внутри около 350 малых зарядов, накрывающих площадь до 700 квадратных метров. Это больше условного футбольного поля.

Российские оккупанты также используют собственные кассетные снаряды. Однако у них есть один существенный и опасный недостаток.

Россия давно использует кассетные боеприпасы. В том числе и против гражданского населения. Российские кассетные боеприпасы небезопасны тем, что до 60% малых снарядов просто не взрываются. Это – огромная проблема, ведь со временем придется все это обезвреживать,

– заметил Ягун.

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Американские кассетные боеприпасы гораздо лучше в этом смысле. Процент "неразрывов" составляет от 1% – до 2%. Это тоже опасно. Но рисков гораздо меньше, чем в российских аналогах.

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Украинские военные будут использовать кассетные снаряды против пехоты врага на открытой местности. Это будет достаточно эффективно.

Одним из таких выстрелов мы уничтожим значительное количество врагов и вражеской техники. Эффективность достаточно высока. Они будут доставать врага в очень неприятных для него местах. От этого будет сложно укрыться,

– рассказал Ягун.

Кассетные боеприпасы для Украины: коротко