Залужный отметил, что наибольшей проблемой для наших военных являются минные поля, расставленные оккупантами. Несмотря на это, он отметил, что наши защитники продолжают успешно наступать и уничтожать врага.
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Залужный высказался об успехах контрнаступления
Во время телефонного разговора с Милли главнокомандующий ВСУ подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Залужный отметил, что украинцы продолжают двигаться и освобождать территорию от врагов.
Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий по деоккупации нашей территории,
– подчеркнул он.
Залужный отметил, что в нескольких направлениях наша армия имеет успехи. Он также назвал наших воинов – героями.
Отдельно украинский и американский генерал обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности, техники и боеприпасов.
"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", – сказал главнокомандующий ВСУ.
Напоследок Залужный заверил, что вместе украинцы победят российскую армию и выгонят ее из всех принадлежащих нам земель.
Что происходит с контрнаступлением ВСУ
- Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович 20 июля рассказал о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские защитники "прогрызают" оборону россиян на Мелитопольском направлении и не дают им возвратиться на утраченные позиции.
- В Британской разведке предположили, что боевые действия на Юге нашего государства обострились. Так, сейчас там продолжаются бои за острова на дельте Днепра вблизи Херсонской области.
- Кроме того, в Белом доме подтвердили, что ВСУ уже используют кассетные боеприпасы в войне против российских захватчиков. Там положительно оценили применение этого оружия по оккупантам.