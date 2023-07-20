Залужный отметил, что наибольшей проблемой для наших военных являются минные поля, расставленные оккупантами. Несмотря на это, он отметил, что наши защитники продолжают успешно наступать и уничтожать врага.

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Залужный высказался об успехах контрнаступления

Во время телефонного разговора с Милли главнокомандующий ВСУ подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Залужный отметил, что украинцы продолжают двигаться и освобождать территорию от врагов.

Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий по деоккупации нашей территории,

– подчеркнул он.

Залужный отметил, что в нескольких направлениях наша армия имеет успехи. Он также назвал наших воинов – героями.

Отдельно украинский и американский генерал обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности, техники и боеприпасов.

"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Напоследок Залужный заверил, что вместе украинцы победят российскую армию и выгонят ее из всех принадлежащих нам земель.

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Что происходит с контрнаступлением ВСУ