Залужний наголосив, що найбільшою проблемою для наших військових є мінні поля, які розставили окупанти. Попри це, він зауважив, що наші захисники продовжують успішно наступати та нищити ворога.

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Залужний висловився щодо успіхів контрнаступу

Під час телефонної розмови з Міллі головнокомандувач ЗСУ детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Залужний зазначив, що українці продовжують рухатися й звільняти територію від ворогів.

Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території,

– наголосив він.

Залужний відзначив, що на декількох напрямках наша армія має успіхи. Він також назвав наших воїнів – героями.

Окремо український та американський генерал обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.

"Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Наостанок Залужний запевнив, що разом українці переможуть російську армію та виженуть її з усіх земель, які належать нам.

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Що відбувається з контрнаступом ЗСУ