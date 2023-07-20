Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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На Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії спільно з підрозділами ЗСУ продовжують наступ.

Контрнаступ триває

За словами Уршалович, наші штурмові групи продовжують поступовий рух на Південь та Південний Схід у надважких умовах замінованої місцевості та вогневого впливу ворога.

Зафіксовано за добу 251 обстріл з РСЗВ, танків й артилерії та 4 авіаудари.

Наші солдати й офіцери буквально "прогризають" оборону ворога. Штурмові групи діють у чіткій взаємодії з іншими підрозділами,

– сказав Микола Уршалович.

Просування є щодня

Окремо він відмітив інженерні підрозділи, які своїми мужніми і професійними діями забезпечують успіх під час наступальних дій.

"Щодня ми маємо просування на декілька сотень метрів. На досягнутих рубежах наші підрозділи закріплюються та не дають можливості противнику повернути втрачені позиції за допомогою контратак", – додав він.

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