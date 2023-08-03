В общем следует сказать, что ситуация на поле боя тяжелая, однако нашим бойцам удается его контролировать. Кроме Юга, ожесточенные бои между захватчиками и защитниками продолжаются на Востоке, в частности, на Бахмутском направлении.

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Что мешает ВСУ продвигаться интенсивнее

Собственно, в оборонном ведомстве Британии отмечают, что именно произрастающая на украинских полях растительность несколько замедляет продвижение наших военных в южных областях.

Зарасти, отрастающие на полях боев на Юге Украины, вероятно, являются одним из факторов, способствующих в целом медленному ходу боевых действий в этом районе.

Отметим, что плодородный украинский чернозем в зоне боевых действий уже более 18 месяцев страдает от активных боевых действий. В то же время влажное и теплое лето способствует росту сорняков. Они часто маскируют русские мины.

Дополнительное прикрытие (в виде зарослей – 24 Канал) помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет очистку минных полей.

Обратите внимание! Вместе с тем в минобороны Британии подчеркивают, что сорняки и кустарники на полях не только усложняют работу Вооруженных Сил, но и продвижение захватчиков.

Какая ситуация на восточных направлениях