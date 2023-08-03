В общем следует сказать, что ситуация на поле боя тяжелая, однако нашим бойцам удается его контролировать. Кроме Юга, ожесточенные бои между захватчиками и защитниками продолжаются на Востоке, в частности, на Бахмутском направлении.
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Что мешает ВСУ продвигаться интенсивнее
Собственно, в оборонном ведомстве Британии отмечают, что именно произрастающая на украинских полях растительность несколько замедляет продвижение наших военных в южных областях.
Зарасти, отрастающие на полях боев на Юге Украины, вероятно, являются одним из факторов, способствующих в целом медленному ходу боевых действий в этом районе.
Отметим, что плодородный украинский чернозем в зоне боевых действий уже более 18 месяцев страдает от активных боевых действий. В то же время влажное и теплое лето способствует росту сорняков. Они часто маскируют русские мины.
Дополнительное прикрытие (в виде зарослей – 24 Канал) помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет очистку минных полей.
Какая ситуация на восточных направлениях
- Украинская армия продолжает контратаковать врага на Бахмутском направлении в Донецкой области, окружая сам город Бахмут на высотах.
- Россияне пытались восстановить утраченные позиции западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки, однако успеха не имели.
- Кроме того, не удалось восстановить утраченные позиции оккупантам на направлении Урожайное – Благодатное – западнее Старомайорского.
- Вместе с тем в северных и центральных частях Марьинки захватчики совершали атаки, однако всех их отражали Силы обороны.
- В то же время успешное сдерживание врага со стороны наших защитников можно наблюдать на Купянском и Лиманском направлениях.