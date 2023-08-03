Кроме того, россияне усилили обстрелы позиций наших военных. Только за прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 89 авиационных ударов, а также совершил 67 обстрелов с РСЗО.

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Враг пытался отразить позиции в ВСУ

Силы обороны не только сдерживают врага, но осуществляют наступательные операции. Только за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения. Кроме того, оккупанты пытались восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении. В частности – западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клищиевки, что в Донецкой области. Однако успеха враг не имел.

Не оставляли россияне попыток вернуть позиции и в Шахтерском направлении. Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты безрезультатно пытались отбить позиции в ВСУ западнее Старомайорского и севернее Урожайного.

На Юге враг сосредоточен на сдерживании украинских защитников, в частности, на Запорожском и Херсонском направлениях. А вот на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны преуспевают и постепенно продвигаются вперед.

На других участках фронта враг традиционно обстреливает гражданское население, нанося удары по приграничным населенным пунктам.

Кремль мобилизует заключенных на Донбассе

Так называемое "мвс ДНР" продолжает мобилизовать заключенных на войну. Как сообщают в Генштабе, в армию оккупантов забирают преступников, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести. Более того, судимости с них не снимают, даже если заключенный получил ранения. Что касается подозреваемых, то ситуация схожая – дело могут закрыть, а подозрение снять только при демобилизации.

Террористы получили задание на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений,

– говорится в сообщении.

Колаборантов-полицейских в так называемой ДНР также не переаттестуют без участия в войне. В Генштабе ВСУ отметили, что предателей Украины отправляют на фронт для "выполнения боевых задач в составе батальонов внутренних войск". Только после этого коллаборанты будут переаттестованы, если вернутся.