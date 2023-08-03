Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что наступательные действия украинских военных не предусматривают никаких графиков или дедлайнов, передает 24 Канал.

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Данилов высказался о наступлении Вооруженных Сил

Секретарь СНБО отметил, что публикации западных СМИ о якобы медленном контрнаступлении ВСУ нецелесообразны, ведь никто не может устанавливать для Украины никаких дедлайнов и графиков движения. В то же время он отметил, что все задачи на фронте ВСУ выполняют "отлично".

"Когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война. К сожалению, так случилось, что была перегрета ситуация в отношении событий, происходящих на фронте", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что в украинской армии уже действует военная система НАТО, предусматривающая, что на том или ином участке фронта решение принимают командиры, учитывая ситуацию и поставленные задачи. Однако он подчеркнул, что россияне хорошо подготовились к нашему движению.

Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумно. В среднем 3 – 5 мин на одном квадратном метре,

– сказал секретарь СНБО.

В заключение он добавил, что раньше были надежды, что разминирование во время наступления будет происходить с помощью техники. Однако сейчас украинские военные должны разминировать большое количество участков фронта собственноручно и пешком.

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