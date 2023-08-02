Это 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он заметил, что россияне боятся заходить в Авдеевку, ведь уличные бои не их фишка.

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Оперативная ситуация в районе Авдеевки

Ситуация на флангах от Авдеевки сложная, но контролируемая. В районе Каменки оккупанты немного продвигаются. Но они заходят в низины, поэтому в ближайшие дни ждем много двухсотых.

Обратите внимание! Согласно последним обновлениям на карте DeepState, якобы оккупанты имеют незначительные продвижения возле населенных пунктов Опытное, Водяное и с севера Каменки. Отметим, что Генштаб ВСУ не подтверждал данную информацию аналитиков.

Южнее от Авдеевки в районе Опытного наоборот одну из позиций враг потерял, ее захватили украинские бойцы. Как отметил глава Авдеевской МВА, с начала полномасштабного вторжения тактика противника – перерезать логистику и окружить город с юга и севера.



Ситуация у Авдеевки / DeepState

"Более года российским захватчикам не удается реализовать коварные планы. Более или менее серьезные продвижения на этом направлении у россиян были полгода назад. В настоящее время ВСУ на господствующих высотах, поэтому оккупантам ничего не удастся", – сказал Барабаш.

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