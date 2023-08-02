Это 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он заметил, что россияне боятся заходить в Авдеевку, ведь уличные бои не их фишка.
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Оперативная ситуация в районе Авдеевки
Ситуация на флангах от Авдеевки сложная, но контролируемая. В районе Каменки оккупанты немного продвигаются. Но они заходят в низины, поэтому в ближайшие дни ждем много двухсотых.
Южнее от Авдеевки в районе Опытного наоборот одну из позиций враг потерял, ее захватили украинские бойцы. Как отметил глава Авдеевской МВА, с начала полномасштабного вторжения тактика противника – перерезать логистику и окружить город с юга и севера.
Ситуация у Авдеевки / DeepState
"Более года российским захватчикам не удается реализовать коварные планы. Более или менее серьезные продвижения на этом направлении у россиян были полгода назад. В настоящее время ВСУ на господствующих высотах, поэтому оккупантам ничего не удастся", – сказал Барабаш.
Цель врага зайти в Авдеевку или попытаться окружить ее: смотрите видео
Оперативная ситуация на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в ходе ведения Силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки.
- За прошедшие сутки, 1 августа, на фронте состоялось более 40 боевых столкновений. Наши военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- Силы обороны захватили господствующие высоты вокруг Бахмута, откуда могут поражать россиян в самом городе. Кроме того, защитники выбивают врага из населённых пунктов поблизости.