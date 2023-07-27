Однако в сам город террористы боятся заходить. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Почему оккупанты пытаются обойти Авдеевку
По словам Маляр, российские захватчики боятся заходить в саму Авдеевку, поскольку не хотят увязнуть в городских боях с украинскими защитниками.
Она подчеркнула, что российская армия ежедневно пытается обойти Авдеевку, однако несет очень колоссальные потери.
Воюет там так героически 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко во главе с комбригом Николаем Чумаком,
– отметила заместитель министра обороны.
Напомним, накануне в Генштабе сообщали, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.
Какая ситуация в Авдеевке: последние новости
- На днях начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что с ситуация в Авдеевке Донецкой области сложная, но контролируемая. Оккупанты постоянно атакуют город, но не имеют успеха. Когда ВСУ видят возможность для позиционной контратаки, то не упускают никакого шанса.
- По словам Барабаша, по городу готовят из всего, что у них есть: это и ствольная артиллерия, системы РСЗО "Град", минометы, танковые обстрелы. Наши защитники имели определенный успех на юге, севере города несколько недель назад. Это не может успокоить нашего неприятеля. Россияне пытаются штурмовать, вернуть ранее утраченные позиции.
- Также Барабаш рассказывал, что на Авдеевском направлении воюют разные подразделения. В основном там фиксируют мобилизованный и 1-й армейский корпус псевдореспублики на территории Донецкой области. Однако, вероятно, в эти формирования набирают совсем не местные.
- Глава Авдеевской городской военной администрации отмечал, что ситуация на Авдеевском направлении остается обостренной. Однако россияне не имели успеха. Более того, ВСУ имеют небольшие оперативные успехи на этом направлении. Речь идет о продвижении на 50 – 70 метров.