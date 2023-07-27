Однако в сам город террористы боятся заходить. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Почему оккупанты пытаются обойти Авдеевку

По словам Маляр, российские захватчики боятся заходить в саму Авдеевку, поскольку не хотят увязнуть в городских боях с украинскими защитниками.

Она подчеркнула, что российская армия ежедневно пытается обойти Авдеевку, однако несет очень колоссальные потери.

Воюет там так героически 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко во главе с комбригом Николаем Чумаком,

– отметила заместитель министра обороны.

Напомним, накануне в Генштабе сообщали, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.

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