Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил результативность таких действий оккупантов.

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Враг активизировал резервы

Украинские защитники успешно отразили атаки россиян на Авдеевском направлении. Враг возобновил активные боевые действия в районе Невельского.

"Здесь мы в обороне. Если на Бахмутском направлении мы в основном наступаем, обороняемся только на некоторых участках, то вырисовывавшаяся перед городом Авдеевская дуга – здесь она продолжает гореть", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов об обстановке возле Авдеевки: смотреть видео

По словам Жданова, несмотря на все действия, успеха враги не имеют на данном направлении. Впрочем, продолжают подтягивать свои резервы.

Туда прибыл еще один полк, потому они активизировали наступательные действия. Как только стачивают свою пехоту, происходит затишье. Они тянут из своего старого эшелона, внутренних резервов и заставляют их продолжать атаковать наши позиции,

– добавил он.

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