Какая ситуация в дипломатии и на поле боя на 517 день войны – читайте в тексте 24 Канала.

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4:02 МАГАТЭ обнаружило на периферии площадки Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, то есть в буферной зоне между барьерами внутренней и наружной периметров площадки ЗАЭС. Туда у персонала станции нет доступа, да и мины направлены в сторону от площадки.

Руководство станции заявило, что это было военным решением в контролируемой оккупантами зоне. Гросси заявил, что это не отвечает стандартам безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.