Яка ситуація в дипломатії та на полі бою на 517 день війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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4:02 МАГАТЕ виявило на периферії майданчика Запорізької АЕС протипіхотні міни спрямованої дії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, тобто у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. Туди персонал станції не має доступу, та і міни спрямовані в бік від майданчика.

Керівництво станції заявило, що це було військовим рішенням в зоні, яка контролюється окупантами. Гроссі заявив, що це не відповідає стандартам безпеки й створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.