Яка ситуація в дипломатії та на полі бою на 517 день війни –читайте у тексті 24 Каналу. Дивіться також Успіх ЗСУ на Бердянському напрямку, падіння дронів у Москві та Криму: хронологія 516 дня війни 6:02 У Київській міській військовій адміністрації заявили, що вніч проти 25 липня Сили та засоби ППО виявили та знищили всі повітряні цілі на підльоті до Києва. За попередніми даними, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань. 4:02МАГАТЕ виявило на периферії майданчика Запорізької АЕС протипіхотні міни спрямованої дії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, тобто у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. Туди персонал станції не має доступу, та і міни спрямовані в бік від майданчика. Керівництво станції заявило, що це було військовим рішенням в зоні, яка контролюється окупантами.Гроссі заявив, що це не відповідає стандартам безпеки й створює додатковий психологічний тиск на персонал станції. 1:47 Підчас повітряної тривоги окупанти запустили по Україні дрони типу "Шахед".Безпілотниками ворог атакував Київ. Працювала ППО, ворожі цілі вдалось знищити. 00:0424 липня відеожурналіст AFP Ділан Коллінз постраждав внаслідок атаки безпілотника під час репортажу на позиціях української артилерії. 35-річний журналіст у лікарні у стані свідомості.