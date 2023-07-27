Однак у саме місто терористи бояться заходити. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чому окупанти намагаються обійти Авдіївку

За словами Маляр, російські загарбники бояться заходити у саму Авдіївку, оскільки не хочуть зав‘язнути у міських боях з українськими оборонцями.

Вона наголосила, що російська армія щодня намагається обійти Авдіївку, однак зазнає дуже колосальних втрат.

Воює там так героїчно 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка на чолі з комбригом Миколою Чумаком,

– зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомляли, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне Донецької області.

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