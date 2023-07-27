Однак у саме місто терористи бояться заходити. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Прибув ще один російський полк: що відбувається на Авдіївському напрямку
Чому окупанти намагаються обійти Авдіївку
За словами Маляр, російські загарбники бояться заходити у саму Авдіївку, оскільки не хочуть зав‘язнути у міських боях з українськими оборонцями.
Вона наголосила, що російська армія щодня намагається обійти Авдіївку, однак зазнає дуже колосальних втрат.
Воює там так героїчно 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка на чолі з комбригом Миколою Чумаком,
– зазначила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомляли, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне Донецької області.
Яка ситуація в Авдіївці: останні новини
- Днями начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ситуація в Авдіївці Донецької області складна, але контрольована. Окупанти постійно атакують місто, але не мають успіху. Коли ЗСУ бачать можливість для позиційної контратаки, то не втрачають жодного шансу.
- За словами Барабаша, по місту гатять з усього, що в них є: це і ствольна артилерія, системи РСЗВ "Град", міномети, танкові обстріли. Наші захисники мали певний успіх на півдні, півночі від міста декілька тижнів тому. Це не може заспокоїти нашого ворога. Росіяни намагаються штурмувати, повернути раніше втрачені позиції.
- Також Барабаш розповідав, що на Авдіївському напрямку воюють різні підрозділи. Здебільшого там фіксують мобілізованих та 1-й армійський корпус псевдореспубліки на території Донецької області. Однак, ймовірно, у ці формування набирають зовсім не місцевих.
- Очільник Авдіївської міської військової адміністрації наголошував, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається загостреною. Однак росіяни не мали успіху. Ба більше, ЗСУ мають невеличкі оперативні успіхи на цьому напрямку. Мовиться про просування на 50 – 70 метрів.