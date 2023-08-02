Це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що росіяни бояться заходити в Авдіївку, адже вуличні бої не їхня фішка.

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Оперативна ситуація у районі Авдіївки

Ситуація на флангах від Авдіївки складна, але контрольована. У районі Кам'янки окупанти трохи просуваються. Але вони заходять у низовину, тому найближчими днями чекаємо багато двохсотих.

Зверніть увагу! Згідно з останніми оновленнями на карті DeepState, нібито окупанти мають незначні просування біля населених пунктів Опитне, Водяне й з півночі Кам'янки. Зазначимо, Генштаб ЗСУ не підтверджував дану інформацію аналітиків.

Південніше від Авдіївки в районі Опитного навпаки одну з позицій ворог втратив, її захопили українські бійці. Як зазначив голова Авдіївської МВА, від початку повномасштабного вторгнення тактика противника – перерізати логістику й оточити місто з півдня й півночі.



Ситуація біля Авдіївки / DeepState

"Понад рік російським загарбникам не вдається реалізувати підступні плани. Більш-менш серйозні просування на цьому напрямку у росіян були пів року тому. Наразі ЗСУ на панівних висотах, тому окупантам нічого не вдасться", – сказав Барабаш.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

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