Це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що росіяни бояться заходити в Авдіївку, адже вуличні бої не їхня фішка.
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Оперативна ситуація у районі Авдіївки
Ситуація на флангах від Авдіївки складна, але контрольована. У районі Кам'янки окупанти трохи просуваються. Але вони заходять у низовину, тому найближчими днями чекаємо багато двохсотих.
Південніше від Авдіївки в районі Опитного навпаки одну з позицій ворог втратив, її захопили українські бійці. Як зазначив голова Авдіївської МВА, від початку повномасштабного вторгнення тактика противника – перерізати логістику й оточити місто з півдня й півночі.
Ситуація біля Авдіївки / DeepState
"Понад рік російським загарбникам не вдається реалізувати підступні плани. Більш-менш серйозні просування на цьому напрямку у росіян були пів року тому. Наразі ЗСУ на панівних висотах, тому окупантам нічого не вдасться", – сказав Барабаш.
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Оперативна ситуація на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ході ведення Силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки.
- Упродовж минулої доби, 1 серпня, на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Наші військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- Сили оборони захопили панівні висоти навколо Бахмута, звідки можуть уражати росіян у самому місті. Крім того, захисники вибивають ворога з населених пунктів поблизу.