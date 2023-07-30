Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни бояться заходити у саму Авдіївку, оскільки не хочуть зав‘язнути у міських боях з українськими бійцями.

Зверніть увагу Тут є 2 цікавих напрямки: полковник запасу ЗСУ описав перспективи Донецького фронту

Шукають шпаринки

За всю повномасштабну війну окупантам не вдалося пройти жодного метра на промзоні. Авдіївська промзона стоїть залізобетонно, хоча там вже все розбито. Наразі росіяни намагаються з півночі й півдня обійти місто й взяти його в оточення.

Не покидають вони ні бажання, ні спроб цього зробити. Майже щодня штурмові дії саме на це націлені,

– сказав начальник Авдіївської МВА.

Іноді окупанти намагаються іти на "Царську охоту" й ще рідше з боку "Зеніта". Росіяни шукають шпаринки, через які вдасться оточити чи зайти в місто.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"Майже щодня хлопці ловлять ворожі ДРГ. Авдіївка не дає їм спокою. Ми всі розуміємо, що не дай боже, щось станеться з Авдіївкою, то далі в них дорога відкрита вже на Карловку, Покровськ тощо. Адже Авдіївка – панівні висоти", – зазначив Барабаш.

Які наміри ворога щодо Авдіївки: дивіться відео

Останній подих Росії

На Авдіївському напрямку ворог, на жаль, має достатню кількість техніки та особового складу. Майже по всій лінії фронту працюють ворожі спецпризначенці. Можливо, це останній подих й Росія кинула все найкраще, що в неї залишалося в резервах. Або, може, поки на Бахмут кидали вагнерівців, когось вчили.

Пару тижнів тому на нашому напрямку з'явилася морська піхота, яка раніше базувалася у Нікольському під Маріуполем. Вони навчені й професійно воюють. Однак з ними є "днрівці", які потрапляють в полон,

– розповів начальник Авдіївської МВА.

На місцевих "ЛДНР" каналах розганяють, що основний удар контрнаступу ще не розпочався й він буде саме на Донецьк. Окупанти готуються до того, що ми "забиратимемо" у них Донецьк. Тому на Донецькому фронті зосереджено майже 195 батальйонів ворога.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку