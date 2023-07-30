Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Россияне боятся заходить в саму Авдеевку, поскольку не хотят увязнуть в городских боях с украинскими бойцами.

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Ищут щели

За всю полномасштабную войну оккупантам не удалось пройти ни одного метра на промзоне. Авдеевская промзона стоит железобетонно, хотя там уже все разбито. Сейчас россияне пытаются с севера и юга обойти город и взять его в окружение.

Не покидают они ни желания, ни попыток этого сделать. Почти каждый день штурмовые действия именно на это нацелены,

– сказал начальник Авдеевской МВА.

Иногда оккупанты пытаются идти на "Царскую охоту" и еще реже со стороны "Зенита". Россияне ищут щели, через которые удастся оцепить или зайти в город.

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"Почти каждый день ребята ловят вражеские ДРГ. Авдеевка не дает им покоя. Мы все понимаем, что не дай бог, что-то случится с Авдеевкой, то дальше у них дорога открыта уже на Карловку, Покровск и т.д. Ведь Авдеевка – господствующие высоты", – отметил Барабаш.

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Последнее дыхание России

На Авдеевском направлении враг, к сожалению, имеет достаточное количество техники и личного состава. Почти по всей линии фронта работают вражеские спецназовцы. Возможно, это последнее дыхание и Россия бросила все лучшее, что у нее оставалось в резервах. Или, может, пока на Бахмут бросали вагнеровцев, кого-то учили.

Пару недель назад на нашем направлении появилась морская пехота, которая раньше базировалась в Никольском под Мариуполем. Они обучены и профессионально воюют. Однако с ними есть "днровцы", которые попадают в плен,

– рассказал начальник Авдеевской МВА.

На местных ЛДНР каналах разгоняют, что основной удар контрнаступления еще не начался и он будет именно на Донецк. Оккупанты готовятся к тому, что мы будем "забирать" у них Донецк. Поэтому на Донецком фронте сосредоточено около 195 батальонов врага.

Какая ситуация на Авдеевском направлении