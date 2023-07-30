Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что украинские бойцы расположены в нескольких километрах от Донецка.
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Вход в Донецк
Донецкое направление интересно двумя точками, которые могут быть использованы для точечных движений. Работа по военным объектам в Донецке в последнее время говорит, что это может быть одним из направлений. Заход в город, даже маленькую его часть, будет разрушать весь южный фронт.
То есть движение в сторону Мариуполя, Волновахи. Уже возможен вход. У нас достаточно сил и средств для выполнения такого рода операций,
– сказал Свитан.
Сейчас Донецк практически пуст от российских войск. Они ведь связаны боями в районе Марьинки, Авдеевки, Бахмута. И в районе Бахмута особенно южное направление перспективно движение на Горловку от города-крепости.
"Мы сейчас проходим Клещиевку, Андреевку, далее Курдюмовку и движение либо на Горловку, либо к востоку от Курдюмовки. Это уже выход на правый берег реки Бахмутки и заход в тыл в Бахмутском гарнизоне россиян, который потом окажется в полном оперативном окружении", – отметил военный эксперт.
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Обеспечивают алиби
У российских захватчиков будет большая проблема как быстро уйти из Бахмута и Соледара, и как представить это в информационном поле. Оккупанты активизировали Луганское направление именно для того, чтобы была возможность информационно перебить отход от Соледара и Бахмута.
"Практически бегство из этих двух населенных пунктов, которые они пол года "героически" брали, положив там до 100 тысяч человек. Поэтому Луганское направление сейчас активизировано", – подчеркнул Свитан.
Оперативная ситуация на Бахмутском направлении
- Заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что на южном фланге вокруг Бахмута у военных Украины есть определенные продвижения, а на северном – продолжаются бои без изменения положений. Кроме того, на Бахмутском направлении враг взимает дополнительные силы и средства.
- В актуальном обзоре Института изучения войны отметили, что один из российских "военкоров" заявил 28 июля, что украинские силы продвинулись вперед возле Курдюмовки и Андреевки.
- Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, что в Бахмуте ВСУ уже на тех позициях, которые мы когда-то потеряли, и теперь пытаются их отразить. Но все дается с большой болью и потерями, потому что враг мощно закрепился.