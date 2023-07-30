Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что украинские бойцы расположены в нескольких километрах от Донецка.

Смотрите также Потери России больше, чем во время войны в Афганистане, – Череватый о Бахмутском направлении

Вход в Донецк

Донецкое направление интересно двумя точками, которые могут быть использованы для точечных движений. Работа по военным объектам в Донецке в последнее время говорит, что это может быть одним из направлений. Заход в город, даже маленькую его часть, будет разрушать весь южный фронт.

То есть движение в сторону Мариуполя, Волновахи. Уже возможен вход. У нас достаточно сил и средств для выполнения такого рода операций,

– сказал Свитан.

Сейчас Донецк практически пуст от российских войск. Они ведь связаны боями в районе Марьинки, Авдеевки, Бахмута. И в районе Бахмута особенно южное направление перспективно движение на Горловку от города-крепости.

"Мы сейчас проходим Клещиевку, Андреевку, далее Курдюмовку и движение либо на Горловку, либо к востоку от Курдюмовки. Это уже выход на правый берег реки Бахмутки и заход в тыл в Бахмутском гарнизоне россиян, который потом окажется в полном оперативном окружении", – отметил военный эксперт.

Почему россияне активизировались на Луганском направлении: смотрите видео

Обеспечивают алиби

У российских захватчиков будет большая проблема как быстро уйти из Бахмута и Соледара, и как представить это в информационном поле. Оккупанты активизировали Луганское направление именно для того, чтобы была возможность информационно перебить отход от Соледара и Бахмута.

"Практически бегство из этих двух населенных пунктов, которые они пол года "героически" брали, положив там до 100 тысяч человек. Поэтому Луганское направление сейчас активизировано", – подчеркнул Свитан.

Оперативная ситуация на Бахмутском направлении