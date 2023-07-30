Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що українські бійці розташовані за декілька кілометрів від Донецька.
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Вхід у Донецьк
Донецький напрямок цікавий двома точками, які можуть бути використані для точкових рухів. Робота по військових об'єктах у Донецьку останнім часом говорить, що це може бути одним з напрямків. Захід у місто, навіть маленьку його частину, руйнуватиме весь південний фронт.
Тобто рух у бік Маріуполя, Волновахи. Уже можливий вхід. У нас достатньо сил й засобів для виконання такого роду операцій,
– сказав Світан.
Зараз Донецьк практично пустий від російських військ. Адже вони пов'язані боями в районі Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута. І в районі Бахмута особливо південний напрямок перспективний рух на Горлівку від міста-фортеці.
"Ми зараз проходимо Кліщіївку, Андріївку, далі Курдюмівку і рух або на Горлівку, або на схід від Курдюмівки. Це вже вихід на правий берег річки Бахмутки й захід у тил в бахмутському гарнізоні росіян, який потім опиниться в повному оперативному оточенні", – зазначив військовий експерт.
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Забезпечують алібі
У російських загарбників буде велика проблема як швидко піти з Бахмута й Соледару, і як подати це в інформаційному полі. Окупанти активізували Луганський напрямок якраз для того, аби була можливість інформаційно перебити відхід від Соледару й Бахмуту.
"Практично втеча з цих двох населених пунктів, які вони пів року "героїчно" брали, поклавши там до 100 тисяч людей. Тому Луганський напрямок зараз активізований", – наголосив Світан.
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
- Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр розповіла, що на південному фланзі довкола Бахмута у військових України є певні просування, а на північному – тривають бої без зміни положень. Окрім того, на Бахмутський напрямок ворог стягує додаткові сили та засоби.
- В актуальному огляді Інституту вивчення війни зазначили, що один з російських "воєнкорів" заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки.
- Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко розповів, що у Бахмуті ЗСУ вже на тих позиціях, які ми колись втратили, і тепер намагаються їх відбити. Але все дається з великим болем і втратами, бо ворог потужно закріпився".