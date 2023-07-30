Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що українські бійці розташовані за декілька кілометрів від Донецька.

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Вхід у Донецьк

Донецький напрямок цікавий двома точками, які можуть бути використані для точкових рухів. Робота по військових об'єктах у Донецьку останнім часом говорить, що це може бути одним з напрямків. Захід у місто, навіть маленьку його частину, руйнуватиме весь південний фронт.

Тобто рух у бік Маріуполя, Волновахи. Уже можливий вхід. У нас достатньо сил й засобів для виконання такого роду операцій,

– сказав Світан.

Зараз Донецьк практично пустий від російських військ. Адже вони пов'язані боями в районі Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута. І в районі Бахмута особливо південний напрямок перспективний рух на Горлівку від міста-фортеці.

"Ми зараз проходимо Кліщіївку, Андріївку, далі Курдюмівку і рух або на Горлівку, або на схід від Курдюмівки. Це вже вихід на правий берег річки Бахмутки й захід у тил в бахмутському гарнізоні росіян, який потім опиниться в повному оперативному оточенні", – зазначив військовий експерт.

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Забезпечують алібі

У російських загарбників буде велика проблема як швидко піти з Бахмута й Соледару, і як подати це в інформаційному полі. Окупанти активізували Луганський напрямок якраз для того, аби була можливість інформаційно перебити відхід від Соледару й Бахмуту.

"Практично втеча з цих двох населених пунктів, які вони пів року "героїчно" брали, поклавши там до 100 тисяч людей. Тому Луганський напрямок зараз активізований", – наголосив Світан.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку