Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко. Раніше він поділився, як ЗСУ креативно змушують росіян здаватись у полон.

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"Нам є чим пишатися. Ми дуже вміло проводимо наші операції, і ворог втрачає багато техніки та особового складу. Очікуємо підкріплення, щоб іти вперед", – зазначив Лисенко.

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Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 29 липня відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій під Бахмутом і привітав захисників з їхнім професійним святом.

Яка тактика ЗСУ

Як відомо, захисники зайняли панівні висоти навколо Бахмута, зокрема біля Кліщіївки. Звідти вони палять по ворогу з артилерії. У такий спосіб захисники не лише наближають звільнення міста-фортеці, а й вибивають росіян з населених пунктів поблизу. Так, окупанти вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.

Ба більше, на цю ділянку фронту вже передали касетні боєприпаси, якими можна буде накрити великі площі й завдати серйозних втрат росіянам.

"Ми вже на тих позиціях, які ми колись втратили, і тепер намагаємось їх відбити. Але все дається з великим болем і втратами, бо ворог потужно закріпився", – сказав Лисенко.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі.

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