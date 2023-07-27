Як пише видання, російські окупанти наступають на північному Сході України. Мовиться про ділянку фронту близько 100 кілометрів завдовжки.

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Що змінилося на Сході

Західні журналісти заявляють, що ситуація на фронті у напрямку Куп'янська, що на Харківщині, та Лимана Донецької області стає все напруженішою останнім часом. За інформацією видання, окупанти мають "невеликі прориви" на ділянці від Куп'янська до Кремінної. Водночас у ЗСУ наголошують, що у противника там незначні успіхи. Силам оборони вдалося повернути контроль над частиною втрачених територій.

Аналітики теж не підтверджують кремлівські вкиди про буцімто серйозне просування росіян. Видання також цитує українських командирів та обережно ділиться позитивними прогнозами на користь ЗСУ.

Якщо українці зможуть утримати свої позиції та зрештою просунутися в напрямку Кремінної, вони можуть розірвати важливу логістичну лінію Росії та спробувати обігнути тил Бахмута,

– зазначається у статті.

До слова, нещодавно речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що тактична лінія поблизу Куп'янська особливо не змінилася. А ще він спростував ворожі фейки про нібито втрату нашими захисниками 3 населених пунктів на Луганщині.

Яка тактика в росіян

Російські загарбники перед штурмом позицій ЗСУ випускають десятки ракет та мінометних снарядів. Потім вони відправляють колишніх зеків з так званих загонів "Шторм-Z". У другій лінії оборони перебувають загороджувальні загони, створені з кадирівців. А вже далі йдуть кадрові російські військові.

Зазначається, що окупанти активізували штурми в цьому регіоні протягом останніх тижнів. Загарбники використовують вдень у два – три рази більше снарядів, ніж Сили оборони.

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