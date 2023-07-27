Українські військові продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише 24 Канал.

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Сили оборони наступають на трьох напрямках

За його словами, Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, працюють артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи з контрбатарейної боротьби.

У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви,

– заявив речник.

Зверніть увагу. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що на Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

Також, як розповів Ковальов, Сили оборони ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута.

Водночас українські військові стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень", – резюмував Ковальов.

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