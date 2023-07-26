Українські герої мають успіх на Бахмутському напрямку. Крок за кроком ЗСУ звільняють сотні українських метрів.

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Якщо українські захисники зможуть просунутися у напрямку Кремінної, вони розірвуть важливу логістичну лінію російської армії. Наразі тривають запеклі бої. Деталі розповіла Ганна Маляр – заступниця міністра оборони.

Ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим зазнає значних втрат,

– мовиться у повідомленні.

Звільнення Бахмута – справа честі

Олександр Сирський раніше наголосив, що звільнення Бахмута є справою честі. Україна неодмінно звільнить місто.

"Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто повинні його повернути", – розповів Сирський.

Він додав, що Бахмут є своєрідними воротами до ключових міст регіону. Українці дуже чекають перемог.

Українські захисники та захисниці неодмінно звільнять усі міста й села України. Ворог не має жодних шансів на тимчасово окупованих територіях.