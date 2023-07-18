На північ та південь від Бахмута українські герої повернули під свій контроль майже 30 квадратних кілометрів. Герої ЗСУ мають успіх.
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Бахмут – справа честі
Відвоювання Бахмута для героїв – справа честі.
Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто повинні його повернути,
– наголосив Сирський.
Він додав, що Бахмут для героїв має не просто символічне, але й стратегічне значення. За словами Сирського, Бахмут – як певного роду брама до інших ключових міст регіону. Український народ чекає перемог. Нам потрібні, зокрема, й маленькі перемоги.
Сирський наголосив, що касетні боєприпаси вже прибули в Україну. Упродовж декількох днів їх вже можна буде використовувати.
Наступ ЗСУ просувається повільніше
Сирський додав, що хотілося б мати швидкий успіх. Водночас в реальності це – фактично нереально. Воїни ЗСУ просуваються повільніше, аніж хотілося б. Усе через те, що земля наповнена мінами, а також оборонними загородженнями. Їх російські окупанти понаставляли всюди.