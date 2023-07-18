На північ та південь від Бахмута українські герої повернули під свій контроль майже 30 квадратних кілометрів. Герої ЗСУ мають успіх.

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Бахмут – справа честі

Відвоювання Бахмута для героїв – справа честі.

Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто повинні його повернути,

– наголосив Сирський.

Він додав, що Бахмут для героїв має не просто символічне, але й стратегічне значення. За словами Сирського, Бахмут – як певного роду брама до інших ключових міст регіону. Український народ чекає перемог. Нам потрібні, зокрема, й маленькі перемоги.

Сирський наголосив, що касетні боєприпаси вже прибули в Україну. Упродовж декількох днів їх вже можна буде використовувати.

Наступ ЗСУ просувається повільніше

Сирський додав, що хотілося б мати швидкий успіх. Водночас в реальності це – фактично нереально. Воїни ЗСУ просуваються повільніше, аніж хотілося б. Усе через те, що земля наповнена мінами, а також оборонними загородженнями. Їх російські окупанти понаставляли всюди.