К северу и югу от Бахмута украинские герои вернули под свой контроль почти 30 квадратных километров. Герои ВСУ преуспевают.

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Бахмут – дело чести

Отвоевание Бахмута для героев – дело чести.

Мы потеряли многих наших собратьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… поэтому мы просто должны его вернуть,

– подчеркнул Сырский.

Он добавил, что Бахмут для героев имеет не просто символическое, но и стратегическое значение. По словам Сырского, Бахмут – как определенного рода ворота в другие ключевые города региона. Украинский народ ждет побед. Нам нужны, в частности, маленькие победы.

Сырский подчеркнул, что кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину. В течение нескольких дней их можно будет использовать.

Наступление ВСУ продвигается медленнее

Сырский добавил, что хотелось бы иметь быстрый успех. В то же время в реальности это – фактически нереально. Воины ВСУ продвигаются медленнее, чем хотелось бы. Все потому, что земля наполнена минами, а также оборонительными заграждениями. Их российские оккупанты понаставляли повсюду.