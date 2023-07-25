Про це 24 Каналу розповів офіцер Збройних Сил України Арті Грін. На його думку, Сили оборони перебувають за кілька кілометрів від оперативного оточення Бахмута.
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Перспективи Бахмутського напрямку
Навколо Бахмута є 3 зони активних бойових дій, і якщо в кожній із них ЗСУ зможуть просунутися вперед на 5 кілометрів, Бахмутсько-Соледарське угруповання окупантів потрапить у оперативне оточення. Це означатиме, що усі транспортні шляхи з Бахмута перебуватимуть під щільним вогневим контролем Сил оборони.
Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку / Deep State
Кліщіївка та Андріївка, що розташовані на Південь від Бахмута, – це один із таких напрямків. За 5 кілометрів на Схід від цих сіл знаходиться дорога, що з'єднує Бахмут із Горлівкою. Якщо Збройні Сили зможуть її перерізати, то також створять загрозу для траси Бахмут – Дебальцеве.
"І нарешті, якщо Сили оборони візьмуть Яковлівку, розташовану на Схід від Соледару, вогневий мішок (навколо Бахмуту – 24 Канал) замкнеться", – резюмує військовослужбовець.
Арті Грін про ситуацію на фронті та перспективи Бахмутського напрямку: дивіться відео
Бої на Бахмутському напрямку: що відомо
- Околиці Бахмута стали одним із основних напрямків українського контрнаступу цього літа. Після місяців надзвичайно інтенсивних боїв за місто Росія перейшла до оборони, не маючи надійних оборонних позицій.
- Операція з оточення Бахмутського угруповання Росії розпочалася з вибивання окупантів на Південь від міста 3 штурмовою бригадою. Пізніше Збройні Сили завдали удару на Північ від міста в районі Оріхово-Василівки, зумівши відтиснути росіян від доріг, що з'єднували Бахмут і Костянтинівкою.
- Для російської армії цей напрям має велике символічне значення, адже задля просування вперед цієї зими було покладено десятки тисяч солдатів. Для втримання цього плацдарму Росія постійно перекидає на цей напрямок додаткові сили.