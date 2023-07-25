Про це 24 Каналу розповів офіцер Збройних Сил України Арті Грін. На його думку, Сили оборони перебувають за кілька кілометрів від оперативного оточення Бахмута.

Дивіться також Відступ росіян з Андріївки: у ЗСУ розповіли, як це допоможе звільнити Бахмут

Перспективи Бахмутського напрямку

Навколо Бахмута є 3 зони активних бойових дій, і якщо в кожній із них ЗСУ зможуть просунутися вперед на 5 кілометрів, Бахмутсько-Соледарське угруповання окупантів потрапить у оперативне оточення. Це означатиме, що усі транспортні шляхи з Бахмута перебуватимуть під щільним вогневим контролем Сил оборони.



Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку / Deep State

Кліщіївка та Андріївка, що розташовані на Південь від Бахмута, – це один із таких напрямків. За 5 кілометрів на Схід від цих сіл знаходиться дорога, що з'єднує Бахмут із Горлівкою. Якщо Збройні Сили зможуть її перерізати, то також створять загрозу для траси Бахмут – Дебальцеве.

"І нарешті, якщо Сили оборони візьмуть Яковлівку, розташовану на Схід від Соледару, вогневий мішок (навколо Бахмуту – 24 Канал) замкнеться", – резюмує військовослужбовець.

Арті Грін про ситуацію на фронті та перспективи Бахмутського напрямку: дивіться відео

Бої на Бахмутському напрямку: що відомо