Об этом 24 Канала рассказал офицер Вооруженных сил Украины Арти Грин. По его мнению, Силы обороны находятся в нескольких километрах от оперативного окружения Бахмута.

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Перспективы Бахмутского направления

Вокруг Бахмута есть 3 зоны активных боевых действий, и если в каждом из них ВСУ смогут продвинуться вперед на 5 километров, Бахмутско-Соледарская группировка оккупантов попадет в оперативное окружение. Это означает, что все транспортные пути из Бахмута будут находиться под плотным огневым контролем Сил обороны.



Карта боевых действий на Бахмутском направлении / Deep State

Клищиевка и Андреевка, расположенные к югу от Бахмута, – это одно из таких направлений. В 5 километрах к востоку от этих сел находится дорога, соединяющая Бахмут с Горловкой. Если вооруженные силы смогут ее перерезать, то также создадут угрозу для трассы Бахмут – Дебальцево.

"И наконец, если Силы обороны возьмут Яковлевку, расположенную к востоку от Соледара, огневой мешок (вокруг Бахмута – 24 Канал) замкнется", – резюмирует военнослужащий.

Арти Грин о ситуации на фронте и перспективах Бахмутского направления: смотрите видео

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