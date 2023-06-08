Об этом 24 канала рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. По его мнению, военные 3-й штурмовой бригады эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.
Ситуация вокруг Бахмута
Как известно, наиболее важные бои сейчас проходят на южном и северном фланге Бахмута, где ВСУ перешли к контрнаступательным действиям. Заметную роль в этом играет 3-я штурмовая бригада (бывший полк "Азов").
Мы полностью забрали инициативу у врага и сейчас "рвём" его на флангах, продвигаясь вперед. Враг больше не может вести наступательные действия. Мы диктуем росийской армии свои условия,
– рассказал Жорин.
Цель этих действий – охватить российскую группировку с флангов и создать такие условия, при которых она не сможет удерживать Бахмут.
В последние месяцы Вооруженные Силы полностью истощили подразделения врага, благодаря которым он продвигался вперед. В то же время, оккупанты не учли, что после захвата города им придется перейти к обороне.
"Русская армия жила мечтами о постоянном наступлении и последующей оккупации Донбасса. Но реальность оказалась другой", – проанализировал ситуацию Жорин. ВСУ воспользовались тем, что на отдельных участках враг плохо подготовился к обороне.
Мы продвигаемся вперед, выявляем их позиции, выбиваем их оттуда, закрепляемся – и снова продолжаем движение. Через некоторое время враг будет вынужден уйти из города, или будет уничтожен нашими подразделениями,
– делится своим прогнозом военный.
Оккупанты не бросают своих позиций и не сдаются массово в плен. Но в тех местах, где Вооруженные Силы концентрируют свой удар, враг потерпит поражение в ближних боях.
Максим Жорин об операциях 3-й ОШБ вблизи Бахмута: смотреть видео
Что еще известно о боях за Бахмут
- Продвижение в Бахмуте очень дорого стоило российской армии: за полгода боев потери окупантов превысили официальные потери СССР в Афганистане.
- В начале мая созданная на базе полка "Азов" 3-я штурмовая бригада пошла в атаку на южном фланге Бахмута. Это заставило оккупантов отступить со своих позиций более чем на 2 километра.
- На начало июня контрнаступательные действия вокруг Бахмута продолжаются. Например, Минобороны сообщает об успешном продвижении ВСУ к северу от Бахмута.