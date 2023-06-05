Об этом эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил в интервью. Он также прокомментировал, как высоты Бахмута могут помочь ВСУ.

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Смертоносная битва россиян за Бахмут может быть бесполезной

Украинские Силы обороны продолжают оказывать давление на россиян в Бахмуте. Кофман считает, что такими действиями ВСУ также пытаются отвлечь внимание командования противника от того, чтобы враг мог сосредоточиться на долгожданном контрнаступлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр недавно заявляла, что сейчас обстрелы фактически остались на том же уровне, что и в разгар боев. Кроме того, она сообщала, что ВСУ очень крепко удерживают оккупантов с высот над Бахмутом.

Американский аналитик подчеркнул, что у города нет стратегической цели для врага, однако они не прекращали попыток захватить его. Сейчас в Бахмуте происходит ротация и, по мнению Кофмана, это делается для того, чтобы "удержать" город. Он пояснил, что Россия неоднократно заявляла о якобы "захвате" Бахмута, но его "потеря" приведет к "политическому краху" Путина.

В контексте более широкого контрнаступления Россия "начинает терять" Бахмут, и все дело может оказаться бесполезным,

– заявил Майкл Кофман.

Кроме того, аналитик Роман Свитан также высказывал мнение, что украинские защитники могут прижать россиян из занятых рубежей на высотах Бахмута.

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