Замена вагнеровцев регулярными войсками России не слишком способствует уменьшению статистики потерь. Напротив – она только растет. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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С чем связано сумасшедшее количество потерь россиян

За последние месяцы на Бахмутском направлении стабильно ликвидируют около 100 оккупантов ежедневно. Речь идет лишь о летальных потерях, с ранеными цифра увеличится вдвое.

Это потому, что "Вагнер" использовал очень экстенсивную антинаучную практику – заброс личным составом. Большое количество потерь в русской армии вызвано необученностью, неустроенностью. Подразделения воюют не по новейшим правилам,

– объяснил Сергей Череватый.

В частности, оккупанты ведут самый сложный вид боя – атакующий. Он самый затратный и требует наибольшей концентрации усилий. Собственно, в таких боях всегда будут самые большие потери, но если их выполнять кое-как, они вырастут соответственно.

Потери 1:3 нормальны, если противник хорошо подготовлен.

1:5, если противник менее подготовлен.

Вместо этого в ЧВК "Вагнера" статистика потерь 1:7 – 1:8. Они были не очень хорошо подготовлены, к тому же имели "нестандартную" тактику боя. У регулярной армии дела еще хуже. Их потери больше.

"Они ведут примитивную войну. У них еще есть мощные средства поражения, хоть советского типа. А мы во всем остальном пытаемся подражать западным практикам", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Украинское командование многое изменило в планировании, подготовке и применении войск в соответствии с приобретенным опытом. Россия в значительной степени – нет.

Сергей Череватый объяснил колоссальные потери врага: смотреть видео

Ситуация на Бахмутском направлении

Оккупанты продолжают проводить ротационные мероприятия под плотным прикрытием авиации и артиллерии. В сутки 3 июня они 426 раз поражали украинские позиции ствольной и реактивной артиллерией. Совершили 3 авианалета.

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 96 россиян, 131 оккупант получил ранения.

Кроме того, ВСУ уничтожили:

2 танка;

БМП;

3 пушки;

ЗРК "Стрела-10";

5 БпЛА;

2 полевых складов с боеприпасами:

2 командно-наблюдательных пункта.

Потери россиян у Бахмута: что известно