Замена вагнеровцев регулярными войсками России не слишком способствует уменьшению статистики потерь. Напротив – она только растет. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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С чем связано сумасшедшее количество потерь россиян
За последние месяцы на Бахмутском направлении стабильно ликвидируют около 100 оккупантов ежедневно. Речь идет лишь о летальных потерях, с ранеными цифра увеличится вдвое.
Это потому, что "Вагнер" использовал очень экстенсивную антинаучную практику – заброс личным составом. Большое количество потерь в русской армии вызвано необученностью, неустроенностью. Подразделения воюют не по новейшим правилам,
– объяснил Сергей Череватый.
В частности, оккупанты ведут самый сложный вид боя – атакующий. Он самый затратный и требует наибольшей концентрации усилий. Собственно, в таких боях всегда будут самые большие потери, но если их выполнять кое-как, они вырастут соответственно.
- Потери 1:3 нормальны, если противник хорошо подготовлен.
- 1:5, если противник менее подготовлен.
Вместо этого в ЧВК "Вагнера" статистика потерь 1:7 – 1:8. Они были не очень хорошо подготовлены, к тому же имели "нестандартную" тактику боя. У регулярной армии дела еще хуже. Их потери больше.
"Они ведут примитивную войну. У них еще есть мощные средства поражения, хоть советского типа. А мы во всем остальном пытаемся подражать западным практикам", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.
Украинское командование многое изменило в планировании, подготовке и применении войск в соответствии с приобретенным опытом. Россия в значительной степени – нет.
Сергей Череватый объяснил колоссальные потери врага: смотреть видео
Ситуация на Бахмутском направлении
Оккупанты продолжают проводить ротационные мероприятия под плотным прикрытием авиации и артиллерии. В сутки 3 июня они 426 раз поражали украинские позиции ствольной и реактивной артиллерией. Совершили 3 авианалета.
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 96 россиян, 131 оккупант получил ранения.
Кроме того, ВСУ уничтожили:
- 2 танка;
- БМП;
- 3 пушки;
- ЗРК "Стрела-10";
- 5 БпЛА;
- 2 полевых складов с боеприпасами:
- 2 командно-наблюдательных пункта.
Потери россиян у Бахмута: что известно
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что за более чем полгода оккупационная армия в Бахмуте потеряла по меньшей мере 23 тысячи военных. Это был ответ Данилова на вопрос, почему Украина долго защищала Бахмут. Заметим, что потери среди украинских защитников меньше примерно в 7,5 раза.
- В середине мая в Министерстве обороны заявили, что суммарное количество военных, которых Россия потеряла на Бахмутском направлении, достигает 70 тысяч. Речь идет о раненых и убитых. Алексей Резников добавил, что такая статистика только по "консервативным прогнозам".
- К слову, в Белом доме прогноз, пожалуй, менее консервативен. 1 мая Джон Кирби, ссылаясь на данные разведки, рассказал, что Россия потеряла 100 тысяч военных в Бахмуте только с декабря. Половина из этих военных – бойцы "Вагнера". Президент США Джо Байден озвучивал такие же потери.