Заміна вагнерівців регулярними військами Росії не надто сприяє зменшенню статистики втрат. Навпаки – вона лише зростає. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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З чим пов'язана шалена кількість втрат росіян

За останні місяці на Бахмутському напрямку стабільно ліквідують приблизно 100 окупантів щоденно. Мовиться лише про летальні втрати, з пораненими цифра збільшиться вдвічі.

Це через те, що "Вагнер" використовував дуже екстенсивну антинаукову практику – закидання особовим складом. Велика кількість втрат в російської армії спричинена ненавченістю, незлагодженістю. Підрозділи воюють не за новітніми правилами,

– пояснив Сергій Череватий.

Зокрема, окупанти ведуть найскладніший вид бою – атакувальний. Він є найвитратнішим та потребує найбільшої концентрації зусиль. Власне, в таких боях завжди будуть найбільші втрати, але якщо їх виконувати будь-як, вони зростуть відповідно.

Втрати 1:3 є нормальними, якщо противник добре підготовлений.

1:5, якщо противник менш підготовлений.

Натомість у ПВК "Вагнера" статистика втрат 1:7 – 1:8. Вони були не дуже добре підготовленими, до того ж мали "нестандартну" тактику бою. У регулярної армії справи ще гірше. Їхні втрати є більшими.

"Вони ведуть примітивну війну. У них ще є потужні засоби ураження, хоч радянського типу. А ми у всьому іншому намагаємось наслідувати західні практики", – наголосив речник Східного угруповання військ.

Українське командування багато чого змінило у плануванні, підготовці та застосуванні військ відповідно до набутого досвіду. Росія значною мірою – ні.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Окупанти продовжують проводити ротаційні заходи під щільним прикриттям авіації та артилерії. За добу 3 червня вони 426 разів вражали українські позиції ствольною та реактивною артилерією. Здійснили 3 авіанальоти.

Збройні Сили України ліквідували 96 росіян, 131 окупант зазнав поранень.

Крім того, ЗСУ знищили:

2 танки;

БМП;

3 гармати;

ЗРК "Стріла-10";

5 БпЛА;

2 польових складів з боєприпасами:

2 командно-спостережних пункти.

Втрати росіян біля Бахмута: що відомо