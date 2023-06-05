Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. Он отметил, что украинская армия немного продвинулась.
Смотрите также Ежедневно 100 убитых оккупантов только возле Бахмута: в ВСУ объяснили безумные потери врага
"Мы немного продвинулись здесь. С ночи до утра есть некоторые победы. Истерика Пригожина уже, что ВСУ в Берховке. Это почти трасса из Бахмута на Славянск. Пригожин истерит – это уже хорошо", – рассказал Сазонов.
Военнослужащий ВСУ рассказал, что глава ЧВК "Вагнера" вывел наемников из города. Части из них он лишился при выходе своих войск.
"Там их встречали и наши ребята, которые приходят на оккупированную территорию, и наша артиллерия работала", – рассказал политолог.
Какая ситуация на фронте: смотрите видео
В город вошли российские десантники, мотострелковые войска и новые подразделения зэков, у которых контракты с министерством обороны страны-агрессора. Также враг туда направил мобилизованных с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Пригожин солгал
Главарь вагнеровцев ранее заявлял, что его наемники якобы оставили юго-западные окраины Бахмута и там снова находится украинская армия. Но он соврал об этом.
Часть города оставалась под контролем ВСУ. И вчера, и ночью, и позавчера,
– подчеркнул Кирилл Сазонов.
Армеец отметил, что батальон и бригада ВСУ, которые там находятся, крепко удерживали позиции.
"Там постоянные бои, постоянные обстрелы. Там ад настоящий, но ребята держались. Если ребята продвинулись, это хорошо, но они не покидали город", – добавил украинский защитник.
По словам Сазонова, такими заявлениями Евгений Пригожин хочет показать, что его наемники "победили, захватили весь Бахмут, а затем ушли. И пришла регулярная армия, которая не удержалась".
"Это – не правда. Вагнеровцы не смогли захватить весь Бахмут. Наши удержали эту часть города", – сказал политолог.
Что происходит на Бахмутском направлении
- Украинские военные нанесли потери россиянам. ВСУ разнесли посадку с оккупантами, когда штурмовали позиции врага. Видео с передовой обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
- Подразделения вагнеровцев постепенно выходят из Бахмута. На их позиции на смерть отправляют российский десант. Моральное состояние российских военных не очень.
- Наемники ЧВК "Вагнера" взяли в плен командира 72 мотострелковой бригады вооруженных сил России. Оккупанты выложили видео с пленным российским военным. Во время допроса он рассказал, что из-за личной неприязни атаковал вагнеровцев.