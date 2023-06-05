Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские десантники – странное порождение советской, а теперь и российской военной школы.

Читайте также Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Как и тогда, так и сейчас они являются так называемой "палочкой-выручалочкой" для российских оккупантов. Десантников кидают на самые трудные направления, где их успешно утилизируют. Сейчас оккупанты хотят удержать Бахмут любой ценой.

Только есть какая-то сложная задача – они сразу используют десантников. По американским оценкам, Россия потеряла около 100 тысяч погибших и раненых на Бахмутском направлении. И даже до конца не взяла город. И могут быстро потерять его. Это был бы фейл. Потому и бросают сюда все ресурсы. Такая у них школа,

– рассказал Череватый.

Смотрите разговор с Сергеем Череватым на ютубе 24 Канала

Боятся контрнаступления и видят, что случилось с "Вагнером"

Командование ВСУ прекрасно знает потенциал бригад, которые сейчас перебрасывают на Бахмутское направление. Часто там уже "второй-третий состав". Ведь кадровые военные были уничтожены еще в боях в Киевской области, а затем в Харьковской и Херсонской областях.

Морально-психологическое состояние у тамошних десантников не слишком хорошее. Они прекрасно видели, что случилось с ЧВК "Вагнера" после боев в Бахмуте.

Нравственное состояние у них не очень сильное. Потрепанный и разбитый "Вагнер" убегает с опущенным хвостом, а десантники заходят на их место. Они отдают себе отчет, что с ними произошло и какие там были потери. Также тамошние подразделения имеют страх перед контрнаступлением ВСУ,

– подчеркнул Череватый.

Обратите внимание! В апреле журналисты показали кадры из Бахмута. Уже тогда районный центр буквально походил на руину. Россияне каждый день использовали огромное количество артиллерийских боеприпасов, уничтожая дом за домом.

Потери российских оккупантов в Бахмуте: коротко