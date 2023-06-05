Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские десантники – странное порождение советской, а теперь и российской военной школы.
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Как и тогда, так и сейчас они являются так называемой "палочкой-выручалочкой" для российских оккупантов. Десантников кидают на самые трудные направления, где их успешно утилизируют. Сейчас оккупанты хотят удержать Бахмут любой ценой.
Только есть какая-то сложная задача – они сразу используют десантников. По американским оценкам, Россия потеряла около 100 тысяч погибших и раненых на Бахмутском направлении. И даже до конца не взяла город. И могут быстро потерять его. Это был бы фейл. Потому и бросают сюда все ресурсы. Такая у них школа,
– рассказал Череватый.
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Боятся контрнаступления и видят, что случилось с "Вагнером"
Командование ВСУ прекрасно знает потенциал бригад, которые сейчас перебрасывают на Бахмутское направление. Часто там уже "второй-третий состав". Ведь кадровые военные были уничтожены еще в боях в Киевской области, а затем в Харьковской и Херсонской областях.
Морально-психологическое состояние у тамошних десантников не слишком хорошее. Они прекрасно видели, что случилось с ЧВК "Вагнера" после боев в Бахмуте.
Нравственное состояние у них не очень сильное. Потрепанный и разбитый "Вагнер" убегает с опущенным хвостом, а десантники заходят на их место. Они отдают себе отчет, что с ними произошло и какие там были потери. Также тамошние подразделения имеют страх перед контрнаступлением ВСУ,
– подчеркнул Череватый.
Потери российских оккупантов в Бахмуте: коротко
- Сражение на Бахмутском направлении длится уже около 10 месяцев. Оккупанты потеряли огромное количество личного состава и военной техники на этом направлении.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно сообщил о потерях российских захватчиков в Бахмуте. С 1 сентября, когда оккупанты начали использовать зэков в Бахмуте, Россия потеряла по меньшей мере 22 816 личного состава. Потери ВСУ были в 7,5 раза меньше.
- В Белом доме ранее также озвучивали детали насчет потерь оккупантов в Бахмуте. Они сообщили, что в целом Россия потеряла около 100 тысяч военных на этом направлении. Речь идет как об уничтоженных, так и об раненых оккупантах.